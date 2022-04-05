Milan sahasında Bologna'ya 2 puan verdi

Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan sahasında Bologna'ya 2 puan verdi
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05 Nisan 2022 00:03
İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Milan, sahaında Bologna ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı ve Milan zirvede önemli bir yara almış oldu.

Rakibine yeteri kadar baskı kuramamanın cezasını 1 puan alarak ödeyen Milan, böylelikle sıralamada kendisini takip eden rakiplerine de puan farkını kapama şansı verdi.

Bu sonuçla Milan, 67 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Napoli'yle arasındaki puan farkının 1'e inmesine neden oldu. Öte yandan Milan'ın ezeli rakibi Inter, 1 maç eksiğini kazanırsa puan farkını 1'e indirme şansını yakaladı. Bologna ise puanını 34 yaptı.

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