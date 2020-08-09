Ocak transfer döneminde adı Fenebahçe ile anılan ancak PSV Eindhoven'a kiralanan Ricardo Rodriguez, Milan'dan Torino'ya transfer oluyor.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Torino, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez için Milan'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ricardo Rodriguez'in de Torino ile görüşeceği ve ardından transferde son noktanın konacağı belirtildi.Ricardo Rodriguez ile Eintracht Frankfurt ve Hertha Berlin'in de ilgilendiği Ricardo Rodriguez'in geleceğinin önümüzdeki günlerde kesinleşeceği vurgusu yapıldı.27 yaşındaki Ricardo Rodriguez, PSV'deki yarım sezonluk kiralık döneminde 6 maçta 448 dakika süre aldı ancak gol ve asist katkısı yapamadı.