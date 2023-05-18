Milan, Rafael Leao'nun sözleşmesini uzatıyor!

İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme atmaya hazırlanıyor.



İtalya basınına göre Milan, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Rafael Leao ile 4 yıllık kontrat uzatacak.



SERBEST KALMA BEDELİ 175 MİLYON EURO

Portekizli oyuncu bonuslar haricinde 5 milyon euro kazanacak. Leao'nun serbest kalma bedeli ise 175 milyon Euro olacağı belirtildi.



Oyuncu ile kulüp arasındaki bir sorun olmadığı ve önümüzdeki hafta resmi açıklama yapılacağı aktarıldı.



Leao, bu sezon Milan formasıyla 45 maça çıkarken 13 gol atıp 13 asist kaydetti.







