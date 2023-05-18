Milan, Rafael Leao'nun sözleşmesini uzatıyor!

Milan, önümüzdeki hafta Portekizli yıldızı Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Milan, Rafael Leao'nun sözleşmesini uzatıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 16:57
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 17:06
İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme atmaya hazırlanıyor.

İtalya basınına göre Milan, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Rafael Leao ile 4 yıllık kontrat uzatacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 175 MİLYON EURO
Portekizli oyuncu bonuslar haricinde 5 milyon euro kazanacak. Leao'nun serbest kalma bedeli ise 175 milyon Euro olacağı belirtildi.

Oyuncu ile kulüp arasındaki bir sorun olmadığı ve önümüzdeki hafta resmi açıklama yapılacağı aktarıldı.

Leao, bu sezon Milan formasıyla 45 maça çıkarken 13 gol atıp 13 asist kaydetti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery