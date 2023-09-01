Milan, Rafa Mir transferini bitiriyor

İtalyan ekibi Milan, Sevilla'da forma giyen İspanyol forvet Rafa Mir ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan, Rafa Mir transferini bitiriyor
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01 Eylül 2023 17:23
Avrupa'da transferin son gününe girilirken İtalyan devi Milan forvet hattına çarpıcı bir hamle geliyor.

Milan, Sevilla'da forma giyen İspanyol forvet Rafa Mir transferi konusunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Leicester City'de forma giyen Patson Daka ile de ilgilenen ancak bu transferde istediği sonuca ulaşamayan İtalyan ekibi B planı olan Rafa Mir transferini zorunlu satın alma maddesi ile kiralık olarak gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

26 yaşındaki Rafa Mir geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla çıktığı 36 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.

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