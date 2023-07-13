Milan, Pulusic'i kadrosuna kattığını duyurdu!

Milan, Chelsea'den Christian Pulisic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; acmilan.com
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Milan, Pulusic'i kadrosuna kattığını duyurdu!
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13 Temmuz 2023 22:12
Adı transferde birçok kulüple anılan Christian Pulisic'in yeni takımı belli oldu.

Milan, Chelsea'den ABD'li oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan ekibi, oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milan, oyuncunun transferi için Londra ekibine 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

CHELSEA PERFORMANSI 

Chelsea'de 145 maça çıkan ABD'li oyuncu 145 maça çıktı ve 26 gol, 21 asist yaptı.

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