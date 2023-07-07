Milan, Pulisic'i kadrosuna katıyor

Milan, Ruben Loftus-Cheek'in ardından Chelsea'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan temsilcisi Christian Pulisic transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.



TRANSFER BEDELİ 20 MİLYON EURO



Milan, bu transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'dan biraz daha fazla bir rakamı kasasından çıkartacak.



Pulisic'in Milan'a transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.



GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ



Amerikalı futbolcunun adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.



