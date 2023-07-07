Milan, Pulisic'i kadrosuna katıyor

Milan, Christian Pulisic transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan, Pulisic'i kadrosuna katıyor
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07 Temmuz 2023 19:48
Milan, Ruben Loftus-Cheek'in ardından Chelsea'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan temsilcisi Christian Pulisic transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER BEDELİ 20 MİLYON EURO

Milan, bu transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'dan biraz daha fazla bir rakamı kasasından çıkartacak.

Pulisic'in Milan'a transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ

Amerikalı futbolcunun adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılmıştı.

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