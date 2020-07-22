Milan Pioli ile devam dedi

İtalya'da koronavirüs arasından sonra gösterdiği çıkışla adından söz ettiren Milan'da gelecek sezon teknik direktör koltuğunda Stefano Pioli'nin oturacağı kesinleşti ve yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Milan kulübünden yapılan resmi açıklamada Stefano Pioli ile yeniden anlaşma sağlandığı ve 2022 Haziran ayına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



Milan'ın Sassuolo ile oynadığı maçın hemen sonrasında yapılan açıklama öncesinde Red Bull futbol organizasları içerisinde yöneticilik yapan Ralf Rangnick'in göreve geleceği iddia ediliyordu. Yine iddialara göre Rangnick'in Milan ile ön sözleşme imzaladığı ve İtalyan ekibinin bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Alman futbol adamına tazminat ödemesinin gündemde olduğu da iddialar arasında.



9.10.2019 tarihinde Milan'ın başına geçen Stefano Pioli, takımının başında çıktığı 32 maçta 16 galibiyet 10 beraberlik ve 6 yenigi yaşadı.



