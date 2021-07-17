Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı

Milan, Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; acmilan.com
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Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı
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17 Temmuz 2021 15:43
Olivier Giroud
Olivier Giroud
Chelsea
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız golcünün tüm haklarıyla birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den transfer edildiği belirtildi.

Giroud'nun 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Fransa Milli Takım formasını 110 kez giyen Giroud, 46 gol attı ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

 

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