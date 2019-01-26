Milan Napoli maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Milan-Napoli maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

26 Ocak 2019 03:49
Milan Napoli maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Milan-Napoli maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. İltaya Kupası çeyrek finalinde Milan-Napoli karşı karşıya gelecek.

MILAN-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Kupası'nda heyecan sürüyor. İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Milan-Napoli maçı naklen yayınlanacak.

26 Ocak Cumartesi günü saat 22.30'da oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Milan-Napoli maçı 26 Ocak Cumartesi günü saat 22.30'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. 

- Premier Lig

Ligde tek mağlubiyeti bulunan Liverpool, 23. haftada konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-3 yendi.

Son şampiyon Manchester City, Huddersfield Town deplasmanında 3-0 galip geldi.

Haftanın öne çıkan maçında Arsenal, evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Tottenham, deplasmanda Fulham karşısında uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve gelen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselişini sürdüren Manchester United, Brighton & Hove Albion'ı 2-1'lik skorla geçerek 6'da 6 yaptı.

Everton'da Cenk Tosun, Southampton'a 2-1 yenildikleri mücadelenin ikinci devresinde görev aldı. 

Premier Lig'de 23. maçların ardından 60 puan toplayan Liverpool, Manchester City ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Bu iki takımı, 51 puanla Tottenham, 47 puanla Chelsea, 44'er puanla Arsenal ve Manchester United izledi. 

- La Liga 

Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup ederek peş peşe 7. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, Huesca deplasmanında 3-0'lık skorla güldü.

Haftanın maçında Real Madrid, evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Valladolid'de Enes Ünal, Levante'ye 2-0 kaybettikleri karşılaşmada, Celta Vigo'da Emre Mor, Valencia'ya 2-1 yenildikleri mücadelede forma giydi.

La Liga'da 20. hafta sonunda puanını 46'ya çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 41, Real Madrid 36, Sevilla 33 puanla takip etti. 

- Serie A 

İtalya liginde Napoli, evinde Lazio'yu 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Roma'da Cengiz Ünder, Torino'yu 3-2 yendikleri mücadelenin başında sakatlanarak 6. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci golün asistini yaptığı karşılaşmada SPAL'ı 2-1 yendi.

Empoli'de Salih Uçan, Cagliari ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ikinci devresinde görev yaptı.

Inter ise evindeki Sassuolo karşılaşmasında golsüz beraberlikle yetindi.

Serie A'nın 20. haftasında bu akşam Chievo'yu konuk edecek Juventus, bir maç eksiğine rağmen 53 puanla zirvede yer aldı. Siyah-beyazlıları 47 puanla Napoli, 40 puanla Inter, 33 puanla Roma, 32 puanla Lazio izledi.

- Bundesliga

Almanya ligi lideri Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanında 1-0 galip geldi.

Hoffenheim'a konuk olduğu maçı 3-1 kazanan Bayern Münih, arka arkaya 6. galibiyetine ulaştı.

Zirve yarışındaki Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 ile geçti.

Werder Bremen'de Nuri Şahin, Hannover 96'yı 1-0 yendikleri mücadelede forma giydi.

Schalke 04, sahasında Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti. Schalke 04'te Suat Serdar ve Ahmed Kutucu, Wolfsburg'da Yunus Mallı son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Augsburg'u 2-1 yendikleri müsabakada sahaya çıktı.

Bundesliga'nın 18. haftasının ardından 45 puana ulaşan Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 6, Borussia Mönchengladbach'ın 9 puan önünde liderliğini korudu.

- Ligue 1

Ligue 1'de lider PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Guingamp'ı 9-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Zirveye en yakın takımlar Lille ve Olympique Lyon, haftayı galibiyetle kapatı. Lille, evinde Amiens karşısında, Lyon da deplasmanda Saint-Etienne önünde 2-1 galip geldi.

Ligue 1'in 21. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 53 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 40, Lyon 37, Saint-Etienne 36 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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