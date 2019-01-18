  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha var; Emre Çolak!..
  •  
    Sevilla Fenerbahçe'den istedi; "Onu bize verin"
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..
  •  
    Süper Lig'de 24 saatte 10 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'ın transferdeki 20 rekor oyuncu satışı

Milan, Mesut Özil transferine onayı verdi!

İtalyan medyasına göre Milan, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Mesut Özil transferine onayı verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2019 17:10
Italya Serie A devi Milan'ın, Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katacağı iddia edildi. 

Corriere dello Sport'un haberine göre, kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri Ivan Gazidis ve Paolo Maldini'ye, menajerler tarafından Mesut Özil önerildi.

Gelişmenin ardından yıldız futbolcunun transferini masaya yatıran ikili, durumun kritiğini teknik direktör Gennaro Gattuso ile yaptı ve Mesut'un, Milan saflarına katılmasında herhangi bir sakınca olmadığına karar verdi.

Öte yandan Ivan Gazidis'in 2009-2018 yılları arasında Arsenal'de yöneticilik yapması, bu transferin olabilmesindeki en bütük etmen olarak görüldü. Başarılı futbol yöneticisi, Mesut'a referans olan bir numaralı isim konumunda.

EMERY, MESUT'TA ISRARCI

30 yaşındaki futbolcunun Arsenal'den ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, İngliz ekibinin teknik direktörü Uani Emery'den şaşırtan bir çıkış geldi. Tecrübeli teknik adam, adı sıkça transfer dedikodularında yer alan Mesut'u haftasonu ilk 11'de oynayabileceğini açıkladı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için