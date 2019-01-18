EMERY, MESUT'TA ISRARCI

Italya Serie A devi Milan'ın, Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katacağı iddia edildi.Corriere dello Sport'un haberine göre, kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri Ivan Gazidis ve Paolo Maldini'ye, menajerler tarafından Mesut Özil önerildi.Gelişmenin ardından yıldız futbolcunun transferini masaya yatıran ikili, durumun kritiğini teknik direktör Gennaro Gattuso ile yaptı ve Mesut'un, Milan saflarına katılmasında herhangi bir sakınca olmadığına karar verdi.Öte yandan Ivan Gazidis'in 2009-2018 yılları arasında Arsenal'de yöneticilik yapması, bu transferin olabilmesindeki en bütük etmen olarak görüldü. Başarılı futbol yöneticisi, Mesut'a referans olan bir numaralı isim konumunda.30 yaşındaki futbolcunun Arsenal'den ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, İngliz ekibinin teknik direktörü Uani Emery'den şaşırtan bir çıkış geldi. Tecrübeli teknik adam, adı sıkça transfer dedikodularında yer alan Mesut'u haftasonu ilk 11'de oynayabileceğini açıkladı.