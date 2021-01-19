Milan, Mario Mandzukic'i açıkladı!

AC Milan, Mario Mandzukic ile 1 yıl opsiyonlu yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
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Milan, Mario Mandzukic'i açıkladı!
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19 Ocak 2021 13:55
AC Milan, Beşiktaş ile adı geçen Hırvat golcü Mario Mandzukic'i transfer ettiğini açıkladı.

Milan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milan, Mario Mandzukic ile sözleşme imzalamıştır. Hırvat forvetin sözleşmesi sezon sonuna kadar devam edecektir. Milan'ın sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

İTALYA'DA 162 MAÇ 44 GOL

Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih ve Atletico Madrid formaları da giyen Mario Mandzukic, İtalya'da Juventus formasıyla İtalya günlerinde 162 maça çıkıp 44 gol atmıştı.



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