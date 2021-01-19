AC Milan, Beşiktaş ile adı geçen Hırvat golcü Mario Mandzukic'i transfer ettiğini açıkladı.



Milan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Milan, Mario Mandzukic ile sözleşme imzalamıştır. Hırvat forvetin sözleşmesi sezon sonuna kadar devam edecektir. Milan'ın sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonu bulunmaktadır."



İTALYA'DA 162 MAÇ 44 GOL



Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih ve Atletico Madrid formaları da giyen Mario Mandzukic, İtalya'da Juventus formasıyla İtalya günlerinde 162 maça çıkıp 44 gol atmıştı.



