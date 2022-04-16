Milan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında Genoa'yı mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
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16 Nisan 2022 00:00
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında Genoa'yı ağırladı.

San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan Rafael Leao Milan'ı 1-0 öne geçirirken ilk yarı da ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyundaki ağırlığını koruyarak rakibinin kalesine şut atamadan savunmayı başardı. 87. dakikada Messias'ın golüyle fark ikiye çıktı ve Milan sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Milan 71 puana yükseldi ve Inter'in 2 puan üzerine çıkarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Genoa ise 22 puanda kaldı ve haftayı 19. sırada tamamladı.

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