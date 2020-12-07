İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan, 2-1'lik skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada penaltıdan Kessi ile 77. dakikada Castillejo'dan geldi. Sampdoria'nın tek sayısını ise 83. dakikada Ekdal kaydetti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından 8 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 26 yapan Milan, Inter'in 5, Napoli ve Juventus'un ise 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 mağlubiyet alan Sampdoria, 11 puanda kaldı.
Serie A'nın 11. haftasında Milan evinde Parma ile karşılaşacakken, Sampdoria ise Napoli deplasmanına konuk olacak.
Milan'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada penaltıdan Kessi ile 77. dakikada Castillejo'dan geldi. Sampdoria'nın tek sayısını ise 83. dakikada Ekdal kaydetti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90+1. dakikada kenara geldi.
Bu sonucun ardından 8 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 26 yapan Milan, Inter'in 5, Napoli ve Juventus'un ise 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 mağlubiyet alan Sampdoria, 11 puanda kaldı.
Serie A'nın 11. haftasında Milan evinde Parma ile karşılaşacakken, Sampdoria ise Napoli deplasmanına konuk olacak.