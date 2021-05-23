Milan'lı genç yıldız Trabzonspor'a önerildi!

Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken bordo-mavililerle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Kadro genişliği nedeniyle bazı oyuncularını kiralama kararı alan Milan Kulübü, 21 yaşındaki genç yeteneği Jens Petter Hauge'yi de iyi bir takıma göndermek istiyor.



Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre sol kanatta görev yapan Norveçli genç yetenek menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi.



İtalyan ekibi Milan'ın, Hauge'nin transferinde süre konusunda ısrarcı olduğu ve sözleşmeye "maçların yüzde 75'inde oynayacak" maddesini koydurmak istediği ifade edildi.



İtalyanlar, Jens Petter Hauge'nin deneyim kazanıp hazır bir şekilde Milan'a dönmesini istiyor.



21 yaşında ve 1.84 boyunda olan Hauge, bu sezon Milan'da toplam 28 maça çıktı, 8 gol atıp 3 asist yaptı.



