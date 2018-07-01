Milan, Leonardo Bonucci'nin fiyatını belirledi!

Transfer döneminde ismi Manchester United ve Paris Saint-Germain ile anılan Leonardo Bonucci için Milan fiyat açıkladı.
İtalyan ekibi, 31 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi.
Leonardo Bonucci, geçtiğimiz sezon başında sürpriz bir şekilde 42 milyon Euro'ya Juventus'tan Milan'a transfer olmuştu. Milan'ın Financial Fair Play anlaşması nedeniyle bu sezon transfer satışında kara geçmesi gerekiyor.
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İtalyan ekibi, 31 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi.
Leonardo Bonucci, geçtiğimiz sezon başında sürpriz bir şekilde 42 milyon Euro'ya Juventus'tan Milan'a transfer olmuştu. Milan'ın Financial Fair Play anlaşması nedeniyle bu sezon transfer satışında kara geçmesi gerekiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın