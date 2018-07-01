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Milan, Leonardo Bonucci'nin fiyatını belirledi!

Serie A takımlarından Milan, tecrübeli defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin bonservis fiyatını belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Leonardo Bonucci'nin fiyatını belirledi!
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01 Temmuz 2018 17:50
Transfer döneminde ismi Manchester United ve Paris Saint-Germain ile anılan Leonardo Bonucci için Milan fiyat açıkladı.

İtalyan ekibi, 31 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi.

Leonardo Bonucci, geçtiğimiz sezon başında sürpriz bir şekilde 42 milyon Euro'ya Juventus'tan Milan'a transfer olmuştu. Milan'ın Financial Fair Play anlaşması nedeniyle bu sezon transfer satışında kara geçmesi gerekiyor.

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