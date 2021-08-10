Milan Kulübü hicri yeni yılı kutladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, hicri yeni yılı kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; acmilan.com
Abone Ol
Milan Kulübü hicri yeni yılı kutladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2021 15:21
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, hicri yeni yılı kutladı.

Milan Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir hicri yeni yıl dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Galler Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Schalke 04 de sosyal medya hesaplarından hicri yılbaşı için paylaşımda bulundu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.