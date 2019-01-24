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Milan, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı!

Milan, Genoa'dan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı!
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24 Ocak 2019 00:08
Milan uzun süredir transferi için uğraştığı Genoa'nın golcüsü Krzysztof Piatek'i resmen kadrosuna kattı.

Yapılan resmi açıklamada; Polonyalı golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bonservis ücretiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Piatek için 38 milyon euro ödeyecek.

Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.



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