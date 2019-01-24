Milan, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı!

Milan uzun süredir transferi için uğraştığı Genoa'nın golcüsü Krzysztof Piatek'i resmen kadrosuna kattı.
Yapılan resmi açıklamada; Polonyalı golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bonservis ücretiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Piatek için 38 milyon euro ödeyecek.
Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.
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Yapılan resmi açıklamada; Polonyalı golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bonservis ücretiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Piatek için 38 milyon euro ödeyecek.
Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın