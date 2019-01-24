Milan, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı!

uzun süredir transferi için uğraştığıgolcüsüresmen kadrosuna kattı.Yapılan resmi açıklamada; Polonyalı golcü ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.Bonservis ücretiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Piatek için 38 milyon euro ödeyecek.Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.