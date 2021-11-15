Milan, Kessie'nin halefini buldu: Renato Sanches!

İtalya Ligi Serie ekibi Milan, transferde hareketli günler geçirmeye devam edecek.



Yaz transfer döneminde kalecisi Donnarumma'yı sözleşme yenilememesi üzerine PSG'ye kaptıran Milan, aynı problemi Franck Kessie'de de yaşayacak gibi gözüküyor.



PSG, Franck Kessie'yi kadrosuna katarak Milan'ın bir yıldızını daha kapmak istiyor.



Öte yandan Milan, Kessie'nin ayrılığı durumunda yerine gelecek ismi belirledi.



İtalyan devi, Lille forması giyen orta saha oyuncusu Renato Sanches ile temas kurdu. 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşen Milan, ocak ayında transferi bitirmek istediğini kaydetti.



Ayrıca Sanches'in de Milan'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.





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