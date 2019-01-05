Milan Kessie için 45 milyon euro istiyor

Premier League'de şampionluk mücadelesi veren Tottenham ve Chelsea, AC Milan'ın genç yıldızının peşine düştü.İtalyan basınında yer alan habere göre Tottenham ve Chelsea, AC Milan forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Franck Kessie ile ilgileniyor.İki İngiliz devinin Ocak ayında genç oyuncu için teklif yapması beklenirken, AC Milan'ın Kessie için en az 45 milyon euro bonservis bedeli belirledi.Franck Kessie bu sezon AC Milan formasıyla Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 21 maçta forma giyerken 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.