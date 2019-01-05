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Milan Kessie için 45 milyon euro istiyor

AC Milan, Tottenham ve Chelsea'nin gündemine aldığı Franck Kessie için 45 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan Kessie için 45 milyon euro istiyor
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05 Ocak 2019 15:14
Premier League'de şampionluk mücadelesi veren Tottenham ve Chelsea, AC Milan'ın genç yıldızının peşine düştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre Tottenham ve Chelsea, AC Milan forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Franck Kessie ile ilgileniyor.

İki İngiliz devinin Ocak ayında genç oyuncu için teklif yapması beklenirken, AC Milan'ın Kessie için en az 45 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Franck Kessie bu sezon AC Milan formasıyla Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 21 maçta forma giyerken 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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