  •  
    Nagatomo'dan Shinji'ye çağrı; "Bize öğretsene"
  •  
    Ljajic'ten ilginç açıklama ''Karar Şenol Güneş'in''
  •  
    Güneş'ten Quaresma cevabı: "Bilemiyorum"
  •  
    Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi!..
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri

Milan kaçtı, Roma yakaladı! Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'da 22. hafta maçında Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Milan kaçtı, Roma yakaladı! Hakan Çalhanoğlu...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 00:43
İtalya Serie A'da 22. haftada Roma ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 26. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Milan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Roma 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 36'ya yükseltti. Roma'nın puanı ise 35 oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için