İtalya Serie A'da 22. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 26. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Milan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Roma 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı.Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 36'ya yükseltti. Roma'nın puanı ise 35 oldu.