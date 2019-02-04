İtalya Serie A'da 22. haftada Roma ile Milan karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 26. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Milan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Roma 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 36'ya yükseltti. Roma'nın puanı ise 35 oldu.
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Mücadelenin 26. dakikasında Krzysztof Piatek ile öne geçen Milan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Roma 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma ile Milan 1-1 berabere kaldı.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 36'ya yükseltti. Roma'nın puanı ise 35 oldu.
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