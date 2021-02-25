Milan, Inter ve Ozan Kabak! Liverpool'dan önce istediler

Devre arasında Schalke'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak ile ilgili İtalyan basını gerçekleşmeyen Milan ve Inter görüşmelerini haber yaptı.



İddialara göre Milan ligde kötü giden Schalke'den Ozan Kabak'ı transfer listesine ekledi ancak ezeli rakipleri Inter de aynı dönemde 2000 doğumlu stoper için devreye girdi. Özellikle Skriniar'ın Tottenham'a transfer olma ihtimalinde Inter'in alacağı ilk isim olan Ozan Kabak'ın Conte'nin takımınının kapısından döndüğü belirtildi. Ancak Inter ile Tottenham Skriniar'ın bonservisi konusunda anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmedi ve Ozan Klopp'un isteğiyle Liverpool'a imza attı.



İtalya'daki piyasasının halen var olduğu konuşulan Ozan Kabak için Inter ihtimalinin halen devam ettiği ancak Milli stoperin Liverpool tarafından bonservisinin alınmama ihtimalinin de düşük olduğu kaydedildi.



Ozan Kabak devre arasında Liverpool'a satın alma opsiyonuyla Schalke'den kiralanmıştı. Ozan Kabak'ın Liverpool için satın alma opsiyonunun 33 milyon euro olarak biliniyor.



