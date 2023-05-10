Milan - Inter: Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan devi Milan ile Inter karşı karşıya geliyor.San Siro Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 3 mücadeleden birini Milan kazanırken, ikisinde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ezeli rakiplerin ligin ikinci yarısında oynadıkları maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Rafael Leao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.Inter'de Skriniar, Gosens ve Dalbert sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Bennacer, Brahim Diaz, GiroudOnana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, LukakuUEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde önceki yıllarda 4 kez karşı karşıya geldi.İki takım, son olarak 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde karşılaşmıştı. 2004-2005 sezonunda ev sahibi olduğu ilk maçta Milan, Inter'i 2-0 yenmişti. Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise taraftarların sahaya yanıcı maddeler atması sebebiyle yarım kalmış, Milan hükmen 3-0 galip ilan edilmişti.20 yıl önce ise iki rakip, ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleşmişti. 2002-2003 sezonunda Milan'ın ev sahibi olduğu ilk maç 0-0 berabere bitmiş, Inter'in ev sahibi olduğu rövanş maçı ise 1-1 sonuçlanmıştı. Milan, rövanş maçında deplasman golü kuralının verdiği avantajlı skoru elde ederek finale yükselmişti. Milan, o yıl finalde bir başka İtalyan Juventus ile Manchester'daki Old Trafford'da karşılaşmış ve normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçı penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük kurarak kupayı müzesine götürmüştü.