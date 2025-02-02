Milan - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz | Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Serie A'nın 23. haftası mücadelesinde Milan ve Inter karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.





Milan - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milan 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Inter ise 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 50 puan topladı. Mavi siyahlılar ikinci sırada yer alıyor. Milan ve Inter'in ligde birer maçı eksik.

Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlović, Hernández, Musah, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Abraham, Leão

Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martíne