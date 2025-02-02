Milan - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz | Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Serie A'nın 23. haftası mücadelesinde Milan ve Inter karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.Milan - Inter Maçı Canlı İzle - Tıklayınız*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Milan - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?Dev maç S Sport 2'den yayınlanacak.Milan 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Inter ise 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 50 puan topladı. Mavi siyahlılar ikinci sırada yer alıyor. Milan ve Inter'in ligde birer maçı eksik.İlk 11'lerMilan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlović, Hernández, Musah, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Abraham, LeãoInter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martíne
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