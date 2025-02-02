Haber Tarihi: 02 Şubat 2025 19:34 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 19:34

Milan - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz | Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Milan - Inter maçı canlı izle | Milan - Inter maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İtalya Serie A'nın 23. haftasında sahasında Inter ile karşılaşacak. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Milan - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz | Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Serie A'nın 23. haftası mücadelesinde Milan ve Inter karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Milan - Inter Maçı Canlı İzle - Tıklayınız



Milan - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dev maç S Sport 2'den yayınlanacak.

Milan 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Inter ise 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 50 puan topladı. Mavi siyahlılar ikinci sırada yer alıyor. Milan ve Inter'in ligde birer maçı eksik.

İlk 11'ler

Milan: Maignan, Walker, Tomori, Pavlović, Hernández, Musah, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Abraham, Leão
Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martíne
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