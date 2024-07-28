Milan'ın yıldızından Galatasaray'a ret!

Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'ya mevcut kontratından çok daha yüksek bir sözleşme teklif ettiği ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan'ın yıldızından Galatasaray'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2024 21:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Relevo'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'ya mevcut kontratından çok daha yüksek bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

GALATASARAY'A RET

27 yaşındaki sağ bekin Türkiye'ye transfer olmak istememesi sebebiyle bu teklifi geri çevirdiği yazıldı.

Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası Danimarka ekibi Kopenhag'dan Ekias Jelert'i transfer etti.

Milan altyapısında yetişen başarılı sağ bek, Milan'la 258 maça çıktı ve 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery