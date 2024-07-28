Milan'ın yıldızından Galatasaray'a ret!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Relevo'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'ya mevcut kontratından çok daha yüksek bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.
GALATASARAY'A RET
27 yaşındaki sağ bekin Türkiye'ye transfer olmak istememesi sebebiyle bu teklifi geri çevirdiği yazıldı.
Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası Danimarka ekibi Kopenhag'dan Ekias Jelert'i transfer etti.
Milan altyapısında yetişen başarılı sağ bek, Milan'la 258 maça çıktı ve 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
Relevo'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'ya mevcut kontratından çok daha yüksek bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.
GALATASARAY'A RET
27 yaşındaki sağ bekin Türkiye'ye transfer olmak istememesi sebebiyle bu teklifi geri çevirdiği yazıldı.
Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası Danimarka ekibi Kopenhag'dan Ekias Jelert'i transfer etti.
Milan altyapısında yetişen başarılı sağ bek, Milan'la 258 maça çıktı ve 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi.