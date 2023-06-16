Milan'ın son gözdesi: Pellistri

İtalya Serie A'da gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan, Manchester United'ın genç kanat oyuncusu Facunda Pellistri'yi kadrosuna katmak istiyor.



İtalyan medyasında çıkan habere göre Milan, Manchester United forması giyen Pellistri'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı.



İtalyan devinin Diaz'ın ayrılığı sonrası Manchester ekibinde fazla forma şansı bulamayan Pellistri'yi sağ kanat bölgesine düşündüğü ifade edildi.



2025 yılına kadar Manchester ekibi ile sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 30 milyon euro'luk teklif yapılacağı iddia edildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Manchester Unidet ile bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı oyuncu 1 asist kaydetti.





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