Milan'ın Rafael Leao'su var!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile Marco Baroni'nin yönetimindeki Lecce karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanırken goller 40 ve 75. dakikalarda Rafael Leao'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 56'ya yükseltirken, Lecce 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Roma ile karşılaşırken Lecce evinde Udinese'yi ağırlayacak.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanırken goller 40 ve 75. dakikalarda Rafael Leao'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 56'ya yükseltirken, Lecce 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Roma ile karşılaşırken Lecce evinde Udinese'yi ağırlayacak.
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