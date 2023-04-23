Milan'ın Lucas Torreira teklifi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde puan farkını açmak istiyor. Galatasaray'da maç öncesi Icardi belirsizliği sürüyor.



Alanyaspor maçında 45. dakikada oyundan çıkan oyuncu Fatih Karagümrük'e karşı yedek kulübesinde olması bekleniyor. Galatasaray yönetimi diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Gelecek sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim, yoğun mesai harcıyor.



Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Lucas Torreira'ya teklifler gelmeye devam ediyor.



İŞTE MİLAN'IN TEKLİFİ



İtalyan medyası Uruguaylı oyuncunun geleceği hakkında flaş gelişmeyi duyurdu. calciomercato'da yer alan habere göre, Milan Lucas Torreira'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.



Orta sahayı güçlendirmek isteyen Milano ekibi, Lucas Torreira transferinde ısrarcı durumda.



Ayrıca haberde Torreira, Chelsea'ye dönecek olan Tiemoue Bakayoko'nun yerine Milan orta sahasının değişmez ismi olacak.



6 MİLYON EURO ÖDENDİ



Galatasaray, Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın bonservisine 6 milyon euro ödedi. Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı.



Başarılı oyuncu gol ve asist katkısı sağlayamasa da Okan Buruk'un kadrodaki değişmez ismi oldu.



Torreira'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfermarkt'a göre Uruguaylı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.





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