Milan'ın hedefi Andrea Belotti!

Milan'ın, Torino'da forma giyen Andrea Belotti'yi transfer etmek istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan'ın hedefi Andrea Belotti!
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02 Ocak 2022 15:25
Forvete takviye yapmak isteyen Milan'ın, Torino'dan Belotti'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberde; Zlatan Ibrahimovic ve Olivier Giroud'un ilerleyen yaşı nedeniyle hücuma yeni bir isim katmak isteyen Milan'ın, Torino ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan golcüyü transfer listesinin en üst sırasına yazdığı aktarıldı.

Öte yandan Milan'ın Belotti dışında Sassuolo'dan Gianluca Scamacca ve Pisa'dan Lorenzo Lucca'yı da alternatif olarak takip ettiği ifade edildi.

MILAN'I DESTEKLİYOR

Andrea Belotti, daha önce verdiği röportajlarda çocukluğundan bu yana Milan'ı desteklediğini söylemişti.


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