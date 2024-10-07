İtalya Ligi'nde 7. hafta maçında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Üç penaltının kaçtığı maçta kazanan 2-1'lik skorla Fiorentina oldu.



Fiorentina'nın gollerini 35. dakikada Yacine Adli ve 73. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.



Milan'ın tek golü 60. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.



FIORENTINA 1, MİLAN 2 PENALTI KAÇIRDI



Ev sahibi Fiorentina'da Moise Kean, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Mike Maignan penaltıda gole izin vermedi.



Milan'da 45+1. dakikada Theo Hernandez ve 56. dakikada Tammy Abraham penaltı vuruşlarında kaleci David de Gea'yı geçemedi.



Konuk takım Milan'da Theo Hernandez karşılaşmanın 90+3. dakikasında kırmızı kart gördü.



Bu galibiyetin ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltti. Milan 11 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Fiorentina, Lecce deplasmanına konuk olacak. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.



