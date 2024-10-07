Milan iki penaltı kaçırdı! Fiorentina kazandı!

İtalya Ligi'nde Fiorentina, Milan'ı ağırladığı maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmada Fiorentina 1, Milan 2 kez penaltıdan yararlanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan iki penaltı kaçırdı! Fiorentina kazandı!
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06 Ekim 2024 23:43
Son güncelleme 07 Ekim 2024 00:43
İtalya Ligi'nde 7. hafta maçında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Üç penaltının kaçtığı maçta kazanan 2-1'lik skorla Fiorentina oldu.

Fiorentina'nın gollerini 35. dakikada Yacine Adli ve 73. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Milan'ın tek golü 60. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

FIORENTINA 1, MİLAN 2 PENALTI KAÇIRDI

Ev sahibi Fiorentina'da Moise Kean, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Mike Maignan penaltıda gole izin vermedi.

Milan'da 45+1. dakikada Theo Hernandez ve 56. dakikada Tammy Abraham penaltı vuruşlarında kaleci David de Gea'yı geçemedi.

Konuk takım Milan'da Theo Hernandez karşılaşmanın 90+3. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltti. Milan 11 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Fiorentina, Lecce deplasmanına konuk olacak. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.

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