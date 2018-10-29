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Milan için flaş İbrahimovic iddiası!

İtalya Serie A devi Milan için Çizme'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan için flaş İbrahimovic iddiası!
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29 Ekim 2018 18:03
İtalya Serie A devi Milan, Amerika MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen İbrahiovic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan medyasında yer alana habere göre, Milan, İsveçli yıldızı kadrosuna katmak için kısa zamanda girişimlere başlayacak.

Öte yandan İbrahimovic'in de yeniden Avrupa dönmek istediği haberin detaylarında aktarıldı.

Zlatan İbrahimovic, bu sezon Los Angeles Galaxy forması ile çıktığı 27 karşılaşmada 22 gollük performans sergiledi.

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