Milan'ı Olivier Giroud kurtardı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Milan, evinde Spezia'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan'ı Olivier Giroud kurtardı
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06 Kasım 2022 00:48
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile Luca Gotti'nin yönetimindeki Spezia karşı karşıya geldi.

San Siro'dan oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-1 kazanırken goller; 21. dakikada Theo Hernandez ve 90. dakikada Olivier Giroud'dan geldi. Konuk ekip Spezia'nın tek golü ise 59. dakikada bonservisi Milan'da olan Daniele Maldini'den geldi.

GIROUD'DA KIRMIZI KART

89. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Olivier Giroud, golün ardından yaptığı sevinçte formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla beraber Milan puanını 29'a yükseltip ikinci sıraya yükselirken, Spezia 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Milan deplasmanda Cremonese'ye konuk olurken, Spezia evinde Udinese'yi ağırlayacak.

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