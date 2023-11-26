Milan, hasretine tek golle son verdi!

Milan, ligde Fiorentina'yı Theo Hernandez'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Stefano Pioli'nin ekibi ligde 4 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, hasretine tek golle son verdi!
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26 Kasım 2023 00:44
İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Theo Hernandez attı.

Milan'da 2008 doğumlu Francesco Camarda, 83. dakikada Luka Jovic yerine oyuna dahil oldu. Camarda, Serie A tarihinde maça çıkan en genç oyuncu oldu. (15 yaş, 260 gün)



Milan, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Bu sonucun ardından Milan 26 puana yükseldi. Fiorentina 20 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Fiorentina, Salernitana'yı ağırlayacak.

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