İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Theo Hernandez attı.Milan'da 2008 doğumlu Francesco Camarda, 83. dakikada Luka Jovic yerine oyuna dahil oldu. Camarda, Serie A tarihinde maça çıkan en genç oyuncu oldu. (15 yaş, 260 gün)Milan, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Bu sonucun ardından Milan 26 puana yükseldi. Fiorentina 20 puanda kaldı.Milan, gelecek hafta sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Fiorentina, Salernitana'yı ağırlayacak.