Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ismini yazamadı

yeni sezon forma tanıtımı çekimlerindeismi yanlış yazıldı.Serie A ekibi Milan, yeni sezon formalarını basına tanıttı. Tanıtımda yer ala Hakan Çalhanoğlu'nda ise ufak bir sorun yaşandı.Milan'da 10 numaralı formayı taşıyan milli futbolcunun sırtında 'Çalhanoğlu' yerine Chalanoğlu" yazısı yer aldı.Geçen sezonun başında Bayer Leverkuse'nden Milan'a 22 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 45 maçta 8 gol attı ve 13 asist yaptı.