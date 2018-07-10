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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ismini yazamadı

Milan yeni sezon forman tanıtımında Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yanlış yazıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ismini yazamadı
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10 Temmuz 2018 01:14
Milan'ın yeni sezon forma tanıtımı çekimlerinde Hakan

ismi yanlış yazıldı.

Serie A ekibi Milan, yeni sezon formalarını basına tanıttı. Tanıtımda yer ala Hakan Çalhanoğlu'nda ise ufak bir sorun yaşandı.

Milan'da 10 numaralı formayı taşıyan milli futbolcunun sırtında 'Çalhanoğlu' yerine Chalanoğlu" yazısı yer aldı.

Geçen sezonun başında Bayer Leverkuse'nden Milan'a 22 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu, 45 maçta 8 gol attı ve 13 asist yaptı.



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