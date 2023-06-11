Milan, Giroud'un alternatifini buldu!

Geride bıraktığımız sezonda istediği başarıyı gösteremeyen Milan, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İtalyan devi, 37 yaşına basacak Oliver Giroud'un yerine santrfor transferi yapmak istiyor. Bu bağlamda Milan'ın ilk hedefinin Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu belirtildi.



İtalyan basının haberine göre Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Mönchengladbach ile sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki forvet Marcus Thuram'ı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.



Pioli'nin, Ibrahimovic'in futbolu bırakması ve Giroud'un da belli bir yaşa gelmesinin ardından santrfor bölgesine direkt oynayabilecek bir aday olarak Marcus Thuram'da ısrarcı olunmasını istediği aktarıldı.



Thuram, bu sezon Bundesliga ve Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin ilgisini çekmişti.



Mönchengladbach formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ