Milan, Gattuso'yu gönderip onu getirecek!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan, Gennaro Gattuso ile yollarını ayırıp takımın başına Antonio Conte'yi getirmeyi planlıyor.
İtalyan medyasında yer alan iddialara göre, kırmızı-siyahlı ekibin temsilcileri, Conte ile yapılan ilk görüşmeden olumlu cevap alındı.
Chelsea'dan ayrılmasının ardından bir çok takımdan teklif alan İtalyan teknik direktörün de Milan'a sıcak baktığı belirtiliyor.
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İtalyan medyasında yer alan iddialara göre, kırmızı-siyahlı ekibin temsilcileri, Conte ile yapılan ilk görüşmeden olumlu cevap alındı.
Chelsea'dan ayrılmasının ardından bir çok takımdan teklif alan İtalyan teknik direktörün de Milan'a sıcak baktığı belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın