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Milan, Gattuso'yu gönderip onu getirecek!

Milanlı yetkililer, Gennaro Gattuso'yu gönderilmesinin ardından takımın başına Conte'yi getirmeyi planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan, Gattuso'yu gönderip onu getirecek!
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24 Temmuz 2018 18:42
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan, Gennaro Gattuso ile yollarını ayırıp takımın başına Antonio Conte'yi getirmeyi planlıyor.

İtalyan medyasında yer alan iddialara göre, kırmızı-siyahlı ekibin temsilcileri, Conte ile yapılan ilk görüşmeden olumlu cevap alındı.

Chelsea'dan ayrılmasının ardından bir çok takımdan teklif alan İtalyan teknik direktörün de Milan'a sıcak baktığı belirtiliyor.

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