Milan, Gattuso'yu gönderip onu getirecek!

İtalya Serie A Ligi ekiplerindenile yollarını ayırıp takımın başınagetirmeyi planlıyor.İtalyan medyasında yer alan iddialara göre, kırmızı-siyahlı ekibin temsilcileri, Conte ile yapılan ilk görüşmeden olumlu cevap alındı.Chelsea'dan ayrılmasının ardından bir çok takımdan teklif alan İtalyan teknik direktörün de Milan'a sıcak baktığı belirtiliyor.