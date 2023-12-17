Milan evinde zorlanmadan kazandı!

İtalya Serie A 16. hafta maçında Milan, sahasında Monza'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan evinde zorlanmadan kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2023 16:28
İtalya Serie A 16. hafta maçında Milan, sahasında Monza ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Tijjani Reijnders, 41. dakikada Jan-Carlo Simic ve 76. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Milan ligde kaybettiği Atalanta maçı sonrası moral buldu. Monza ise son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı.

Puanını 32'ye çıkaran Pioli'nin öğrencileri 38 puanlı lider Inter'i takibi sürdürdü. Monza ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonrali haftasında Milan, Salernitana'ya konuk olacak. Monza ise Fiorentina'yı konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery