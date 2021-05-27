Milan, Donnarumma'nın yerine şampiyon kaleciyi aldı!

Milan, Donnarumma'nın ayrılığının ardından Lille'den 26 yaşındaki Fransız kaleci Mike Maignan'ı kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.



İtalyan ekibi, bu transfer karşılığında Fransa şampiyonu Lille'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



UĞURCAN, ERSİN - LILLE İHTİMALİ



Bu transferin sonrasında Trabzonspor ve Milli Takım'daki başarısıyla adından söz ettiren ve yaz döneminde Avrupa'ya transfer yapması beklenen Uğurcan Çakır ile Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu konusunda da hareketlilik olabileceği düşünülüyor.



Lille'in Maignan'ın yokluğunu yine genç bir kaleci ile doldurma ihtimali yükselirken Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadroya bu sezon ciddi takviyelerin yapılması bekleniyor.



