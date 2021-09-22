Milan doludizgin devam ediyor!

Milan, sahasında konuk ettiği Venezia'yı 2-0 mağlup ederek lige 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlamış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan doludizgin devam ediyor!
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22 Eylül 2021 23:40
İtalya Serie A'nın 5. haftasında AC Milan ile Venezia karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Theo Hernandez kaydetti.

ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Milan, 13 puana yükseldi. Ligin yeni takımı Venezia ise 3 puanda kaldı.

Milan, bir sonraki maçında Spezia'ya konuk olacak. Venezia ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.


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