İtalya Serie A'nın 5. haftasında AC Milan ile Venezia karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Theo Hernandez kaydetti.
ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Milan, 13 puana yükseldi. Ligin yeni takımı Venezia ise 3 puanda kaldı.
Milan, bir sonraki maçında Spezia'ya konuk olacak. Venezia ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Milan'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Theo Hernandez kaydetti.
ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Milan, 13 puana yükseldi. Ligin yeni takımı Venezia ise 3 puanda kaldı.
Milan, bir sonraki maçında Spezia'ya konuk olacak. Venezia ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.