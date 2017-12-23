nda kazanan, 2-0'lık skorla Atalanta oldu ve Milan'ın kötü gidişatı devam etti.'nın 18. haftasındaki mücadele, Giuseppe Meazza'da oynandı.Atalanta'ya galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Cristante ve 71. dakikada Ilicic'ten geldi. Milan'da maça yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu, ancak sonucu değiştiremedi.Bu sonucun ardından Milan üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 24 puanla, 11. sıraya geriledi. Atalanta ise yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti ve puanını 27 yaptı.Serie A'nın 18. haftasında Atalanta evinde Cagliari ile karşılaşacakken, Milan ise deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.