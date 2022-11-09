Milan deplasmanda yara aldı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu.



Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi.



Maçın 56. dakikasında Origi'nin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'da iptal edilirken Milan, yüzde 73'lük topa sahip olmayla mücadele edip rakip kaleye 15 şut göndermesine rağmen golü bulamadı ve çok kritik 2 puanı bırakmış oldu.



Bu sonuçla Milan 30 puana yükselirken lider Napoli ile arasında puan farkının 8'e yükselmesine de engel olamadı. Cremonese ise 7 puana yükseldi.





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