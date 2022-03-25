Milan'dan Zlatan'a: 'Maaşını indir imzala'

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, 40 yaşına rağmen takıma liderlik eden Zlatan Ibrahimovic'le yeni sözleşme görüşmeleri yapmaya başladı.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberinde Milan'ın sözleşmesi sezon sonunda biten Zlatan Ibrahimovic'le yeniden anlaşma zemini aradığı ancak maaşından fedakarlık yapmasının istendiği belirtildi. Milan yönetiminin Ibrahimovic'ten 7 milyon euro olan sezonlık maaşını 2 milyon euroya indirmesini talep ettiği aktarıldı.



Milan kulübünün ayrıca Ibrahimovic'e emeklilik kararı sonrası kulüp içerisinde görev vermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.



Emeklilik sözleri



İlerleyen yaşına rağmen aktif futbol yaşantısına devam etmek istediğini her fırsatta söyleyen 40 yaşındaki İsveçli yıldız, emekli olmayı şu anda ciddi şekilde düşünmediğini açıkça dile getiriyor.



Ibrahimovic İsveç'in Dünya Kupası'na katılması halinde ise emeklilik kararını kesinlikle düşünmeyeceğini belirtiyor.



Zlatan Ibrahimovic bu sezon çıktığı 18 Serie A maçında 8 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.









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