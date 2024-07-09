Milan'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Fenerbahçe de devrede

Lille ile sözleşmesi sona eren ve Fransız kulübünden ayrılan Yusuf Yazıcı, Milan'ın radarında. Milan Teknik Direktörü Fonseca, geçtiğimiz sezon Lille'den öğrencisi Yusu Yazıcı'yı Milan'a transfer etmek istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan ile birlikte Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı'yla yakından ilgileniyor. Milan'ın Yusuf Yazıcı'yla resmi görüşme gerçekleştirmediği fakat Fonseca'nın istemesi halinde görüşmelerin yakın zamanda başlayabileceği kaydedildi.



"FONSECA İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM"



Haberde Fonseca'nın geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'yı forvet, forvet arkası ve sağ kanatta kullandığı ve oyuncunun çok yönlü olması sebebiyle rotasyonda kullanacağı önemli bir parça olabileceği vurgulandı.



Milan'ın Yusuf'u istemesi halinde bütçeyi sarsmayacak bir ücret ile kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.



YUSUF YAZICI'NIN LILLE PERFORMANSI



Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Lille'de tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu maçlarda 12 gol atıp 4 asist yaptı.





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