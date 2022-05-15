Milan'dan şampiyonluk için dev galibiyet

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan, sahasında Atalanta'yı 2-0 mağlup etti ve son haftaya rakibi Inter'in maç fazlasıyla 5 puan önünde girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan'dan şampiyonluk için dev galibiyet
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15 Mayıs 2022 21:00
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan, sahasında Atalantay'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 56'da Rafael Leao ve 75'te Theo Fernandez'in golleri Milan'a galibiyeti getirdi. Öte yandan Milli oyuncumuz Merih Demiral sahaya 80. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Milan 83 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter'den 1 maç fazlasıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Atalanta ise 59 puanda kaldı.

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