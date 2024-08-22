Milan'dan Rafael Leao açıklaması!

İsmi Barcelona ile anılan Milanlı futbolcu Rafael Leao için kulübünden bir açıklama geldi.



Milan CEO'su Giorgio Furlani, Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili açıklama yaparak Barcelona'ya transfer iddialarını yalanladı.



Furlani yaptığı açıklamada, ''Rafael Leao bu yaz Milano'dan ayrılmayacak. Barcelona'ya gitme şansı yok. Bu söz konusu olamaz. Kulüpten yüzde 100 ayrılmayacak.'' ifadelerini kullandı.



MILAN KARİYERİ



Milan'da şu ana dek 211 maça çıkan Leao, 58 gol ve 50 asistlik performans sergiledi.





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