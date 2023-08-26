Milan'dan ligde farklı tarife

Milan, ligde sahasında ağırladığı Torino'yu 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan ligde farklı tarife
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26 Ağustos 2023 23:47
İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Milan, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Christian Pulisic, 43 ve 65'te penaltılarda Olivier Giroud ile 45'te Theo Herhandez attı. Torino'nun tek golü 36. dakikada Perr Schuurs'tan geldi.

Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Milan ligde 6 puana yükseldi. Torino 1 puanda kaldı.

Milan ligin gelecek haftasında Roma deplasmanına gidecek. Torino ise sahasında Genoa'yı konuk edecek.

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