Milan'dan Krunic'in yerine transfer

Orta saha arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Milan, Real Betis forması giyen orta saha Guido Rodriguez'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan Krunic'in yerine transfer
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25 Aralık 2023 17:59
Son güncelleme 25 Aralık 2023 18:09
Serie A ekibi Milan, orta saha oyuncularının Tommaso Pobega'nın uzun süreli sakatlığı ve Rade Krunic'in takımdan ayrılma olasılığının yüksek olmasından dolayı orta saha transferi arayışlarına başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Real Betis'in orta sahası Guido Rodriguez'i transfer gündemine ekledi.

Milan'ın Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Guido Rodriguez'i 10 milyon Euro civarında bir bonservisle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KRUNIC'TEN GELECEK PARAYLA TRANSFER

Haberde, Milan'ın Rade Krunic transferinden gelecek parayla bu transferi bitirmek istediği ifade edildi.

Ayrıca, Rade Krunic için Fenerbahçe ve Lyon'un devrede olduğu öne sürülürken, Milano ekibinin 5-7 milyon Euro arasında bu transfere onay vereceği aktarıldı.

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