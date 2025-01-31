Milan'dan Galatasaray'a Calabria önerisi!

Galatasaray, Milan ile Alvaro Morata için görüştü ve İspanyol golcünün transferi için anlaşma sağladı.
Milan ile oturulan transfer görüşmelerinde iki isim daha masada. İlki daha önce Fenerbahçe ile de adı anılan Strahinja Pavlovic. 23 yaşındaki Sırp oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan Milan'ın 18 milyon Euro'luk isteğini azaltmaya çalışıyor diğer yandan da oyuncunun direncini kırmak istiyor.
GALATASARAY'A ÖNERİ
Morata ve Pavlovic üstünden dönen pazarlıklarda bir de Milan tarafından oyuncu önerildi. Sağ bek Davide Calabria'yı da paket transferde teklif eden İtalyan kulübüne bu oyuncu için net yanıt verilmedi.
BOLOGNA'DAN TEKLİF
Öte yandan Relevo'nun haberine göre İtalya'dan Bologna, Calabria ile ilgileniyor. Bologna'nın transfer için teklif yaptığı yazıldı.
Milan altyapısından yetişen Calabria, bu sezon 14 maça çıkarken tek asistini İtalya Kupası'nda yaptı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak önerilen Calabria'nın Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Milan ile oturulan transfer görüşmelerinde iki isim daha masada. İlki daha önce Fenerbahçe ile de adı anılan Strahinja Pavlovic. 23 yaşındaki Sırp oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan Milan'ın 18 milyon Euro'luk isteğini azaltmaya çalışıyor diğer yandan da oyuncunun direncini kırmak istiyor.
GALATASARAY'A ÖNERİ
Morata ve Pavlovic üstünden dönen pazarlıklarda bir de Milan tarafından oyuncu önerildi. Sağ bek Davide Calabria'yı da paket transferde teklif eden İtalyan kulübüne bu oyuncu için net yanıt verilmedi.
BOLOGNA'DAN TEKLİF
Öte yandan Relevo'nun haberine göre İtalya'dan Bologna, Calabria ile ilgileniyor. Bologna'nın transfer için teklif yaptığı yazıldı.
Milan altyapısından yetişen Calabria, bu sezon 14 maça çıkarken tek asistini İtalya Kupası'nda yaptı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak önerilen Calabria'nın Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.