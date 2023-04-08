Milan'dan evinde sürpriz puan kaybı

Serie A'nın 29. hafta maçında Milan, sahasında Empoli'yle 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan'dan evinde sürpriz puan kaybı
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08 Nisan 2023 00:02
Serie A'nın 29. haftasında Milan, sahasında Empoli'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Milan, oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulmakta zorlandı. 89. dakikada Giroud'un attığı gol ise 'Elle oynama' gerekçesiyle iptal oldu.

Bu sonuçla Milan, 52 puana yükselirken Empoli ise 32 puana çıktı.

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