Milan'dan Beşiktaş'a Rebic cevabı!

Bir süredir Ante Rebic transferinde yoğunlaşan Beşiktaş'a, Milan'dan haber geldi.
Milan, Ante Rebic'ten bonservis olarak 4 milyon euro talep ediyordu. Beşiktaş ise kiralama opsiyonunu kullanmak istiyordu.
Son gelişmelerde ise Rebic'i tamamen gözden çıkaran Milan, futbolcudan 2 milyon euro daha feragat ettiğini duyurdu.
Sol kanat oyuncusunun yıllık 3.7 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmak istediği belirtilen Milan yönetimi Beşiktaş'a mesaj yolladı.
Mesajda "Rebic için 2 milyon euro bir rakama anlaşmaya hazırız. Rebic'i ikna edebilirseniz transferi bitirelim" ifadelerini kullandı.
Hırvat futbolcu konusunda kiralama seçeneğini düşünen Beşiktaş yönetiminin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Milan, Ante Rebic'ten bonservis olarak 4 milyon euro talep ediyordu. Beşiktaş ise kiralama opsiyonunu kullanmak istiyordu.
Son gelişmelerde ise Rebic'i tamamen gözden çıkaran Milan, futbolcudan 2 milyon euro daha feragat ettiğini duyurdu.
Sol kanat oyuncusunun yıllık 3.7 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmak istediği belirtilen Milan yönetimi Beşiktaş'a mesaj yolladı.
Mesajda "Rebic için 2 milyon euro bir rakama anlaşmaya hazırız. Rebic'i ikna edebilirseniz transferi bitirelim" ifadelerini kullandı.
Hırvat futbolcu konusunda kiralama seçeneğini düşünen Beşiktaş yönetiminin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.