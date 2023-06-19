Milan'dan Beşiktaş'a Rebic cevabı!

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Ante Rebic konusunda Milan'dan haber geldi. İşte transfere dair son detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Milan'dan Beşiktaş'a Rebic cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2023 11:04
Son güncelleme 19 Haziran 2023 11:34
Bir süredir Ante Rebic transferinde yoğunlaşan Beşiktaş'a, Milan'dan haber geldi. 

Milan, Ante Rebic'ten bonservis olarak 4 milyon euro talep ediyordu. Beşiktaş ise kiralama opsiyonunu kullanmak istiyordu.

Son gelişmelerde ise Rebic'i tamamen gözden çıkaran Milan, futbolcudan 2 milyon euro daha feragat ettiğini duyurdu.

Sol kanat oyuncusunun yıllık 3.7 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmak istediği belirtilen Milan yönetimi Beşiktaş'a mesaj yolladı.

Mesajda "Rebic için 2 milyon euro bir rakama anlaşmaya hazırız. Rebic'i ikna edebilirseniz transferi bitirelim" ifadelerini kullandı.

Hırvat futbolcu konusunda kiralama seçeneğini düşünen Beşiktaş yönetiminin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery