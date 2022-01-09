Milan'da stoper için 4 aday!

İtalya Serie A ekibi Milan, savunma hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



İtalyan basınına göre, Milan'ın savunmadaki sıkıntılarını çözmek için 4 aday belirlediği belirtildi.



Haberde bu oyuncuların Manchester United'dan Eric Bailly, Arsenal forması giyen Pablo Mari, Manchester City'nin başarılı savunmacısı Nathan Ake ve Chelsea'den Malang Sarr olduğu kaydedildi.



Ayrıca İtalyan ekibinin en az bir defans oyuncusunu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.



Nathan Ake, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 14 maçta 2 gol atarken, Eric Bailly, Manchester United formasıyla 7 maça çıktı.



Arsenal forması giyen Pablo Mari bu sezon 3 maça çıktı. Chelsea'nin savunma oyuncusu Malang Sarr ise 7 maçta forma giydi.





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